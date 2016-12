Les blogueurs et leurs mauvaises habitudes en ligne, l’influence de ces dernières sur la productivité des blogueurs et, bien souvent, sur celle des travailleurs du web. Un vaste sujet que je me suis amusé (c’est bien le mot) à décortiquer pour une série de billet sur le sujet. Au programme :

L’ensemble de ces billets sera taggé "les mauvaises habitudes des blogueurs". En plus de parler de ces vilaines habitudes je proposerai des "remèdes" à la leGizz 😉

J’invite également qui voudra à faire un billet sur le sujet (Les mauvaises habitudes des blogueurs) directement sur leGizz blog. Si intéressé, manifestez-vous dans les commentaires.

Cette série de billet à été librement inspiré de DailyBlogTips.