Comment être premier sur Google ?

Comment faire pour arriver premier sur Google et les moteurs de recherche ? Cela demande beaucoup de travail et la lecture d’articles dédiés à cela. Mais aujourd’hui, voyons plutôt l’art du titre racoleur.

On en voit un peu partout, vous savez, ces titres qui vous donnent envie de lire des articles ou des pages et qui finalement n’ont rien (ou presque) à voir avec le fameux titre. Je ne vous donnerai pas d’exemple concret ici même, je ne suis pas une balance… Sachez cependant qu’il m’arrive occasionnellement de me faire berner par des titres de ce type, si bien qu’une note est née de ce constat.

Ne vous arrive-t-il jamais de vous faire avoir avec un titre d’article qui n’a que très peu de rapport avec son contenu, hormis la thématique ? Cela se produit assez souvent avec des articles de type révélation, tout particulièrement en ce qui concerne la firme de Larry Page et Sergey Brin 😉

Si vous ne vous étiez jamais fait avoir, c’est peut être une première aujourd’hui (haha).

Bonne semaine.