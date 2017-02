Inspirations web #4 : Design vert

J’ai bien l’impression que je vais vous passer toutes les couleurs en revue ! Après le bleu la semaine dernière, on passe au web design vert !

Le vert, couleur tonifiante et rafraîchissante, le vert est aussi une couleur apaisante qui apporte une certain harmonie. C’est avant tout la couleur de l’espoir (mais vous le saviez déjà, non ?) et on l’attribue souvent au hasard, au destin, à la chance (les tables de jeux sont vertes). Evidemment on ne peut pas penser vert sans songer à la nature, les feuilles, la verdure, le printemps et l’écologie.

J'arrête là mes délires chromatiques pour faire place à quelques jolies réalisations qui ne manqueront pas de vous inspirer :





Idiotisme chromatique

Un idiotisme est une construction ou une locution particulière à une langue. En général, elle est intraduisible mot à mot, et il peut être difficile voire impossible de la rendre fidèlement dans une autre langue. Vous l’aurez compris, un idiotisme chromatique est un idiotisme en rapport avec les couleurs.

« être vert » : avoir un sentiment de déception voire d’injustice (être dégoûté)

« avoir la main verte » : être bon en jardinage

« se mettre au vert » : aller se reposer dans un endroit tranquille, à la campagne.

« en voir des vertes et des pas mûres » : subir des épreuves très difficiles.

« être vert de rage » : être particulièrement en colère.

« donner le feu vert à quelqu’un » : l’autoriser à entreprendre un projet.

« chou vert et vert chou » : la même chose ; se dit de deux situations totalement équivalentes.