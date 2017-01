L’url rewriting pour les débutants

Vous n’êtes pas un crack du rewriting d’URL ? Figurez vous que moi non plus, et pourtant j’arrive toujours à peu près à m’en sortir, ma méthode ? Rien de bien compliqué, j’utilise quelques sites et documentations et en moins de deux le tour est joué 😉

Tout d’abord c’est quoi l’url rewriting ?

Selon le dico du net : il s’agît d’une technique consistant à faire réécrire (par le serveur web) sous forme plus simple des URL complexes. Par exemple l’url rewriting permet de changer cette adresse :

www.legizz.com/?artiste=tartuf&album=youhou&chanson=pouet

en celle ci :

www.legizz.com/tartuf/youhou/pouet.html

L’url rewriting permet d’optimiser le nom des pages pour en améliorer le référencement.



Alors leGizz comment tu rewrite tes adresses sans trop te casser la tête ?

Je regarde dans la documentation disponible ici (car il faut tout de même essayer de comprendre)

Je jette un oeil dans ce que j’ai déjà fait (et qui fonctionne)

Je vais faire un tour sur ce site ou celui là qui permet de créer des règles de rewriting très facilement. Ensuite je reprends ma documentation et j’adapte le code obtenu précédement (qui n’est pas parfait malheureusement).

En cas de problème je vais faire un tour sur certains forums spécialisés pour poser ma question, comme par exemple ici.

Rien de bien révolutionnaire dans ma modeste méthode, mais ça fonctionne plutôt bien pour les réécritures simples.

Et vous pour l’URL rewriting, une botte secrète ou beaucoup de talent ?

[Edit du 16/10/2007] : je rajoute ce guide complet sur l’url rewriting. (via)