Optimisation du temps de travail

J’en parlais précédemment, je suis en pleine phase d’optimisation de mon organisation. C’est pourquoi j’ai choisi de commencer ma journée de travail à 5h00 du matin ! Complètement dinguo l’ami leGizz dirons certains, mais pas tant que ça.

Le matin est la période de la journée durant laquelle je suis le plus productif et, surtout, celle ou je suis le plus tranquille pour bosser. Entre 5h00 et 9h00 je peux vous assurer que quasi personne ne vous envoie de mail ou ne vient perturber votre travail. L’avantage de se lever tôt est également de pouvoir mieux profiter de ses fin de journée, enfin je l’espère, car pour vous dire la vérité j’en suis a mes premières semaines… Pour l’instant je tiens assez bien le coup et j’ai vraiment l’impression d’optimiser mon travail. Bosser au calme augmente la productivité c’est certain.

Je conçois très bien que certains sont au top de leur productivité le soir ou plutôt, la nuit. Un peu difficile pour moi de bosser la nuit, entre leGizzette, le sport, les copains, la messagerie instantanée, les mails ou encore twit-twit’… j’ai du mal à me focaliser sur mon taf.

Et vous ? Quand êtes vous le plus productif ? Vous vous couchez/levez tôt ou tard ?