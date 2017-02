Un projet passionnant qui grandit

Update décembre 2014 : J’ai quitté l’aventure Fysiki après un peu plus de 4 ans de service pour me lancer dans de nouvelles aventures.

Comme vous le savez, depuis maintenant deux ans je me suis lancé dans l’aventure Fysiki ! Travailler dans une start-up innovante c’est vraiment le pied, surtout quand cela permet d’allier deux passions : le sport et le web

Alors quoi de neuf sur Fysiki ?

Et bien tout d’abord, une toute nouvelle version du site qui vient signer la fin de l’ère beta. Cette « V1 » intègre (entre autre) :

Des programmes d’entraînement

Un réseau social sportif

Des défis sportif (Défysikis)

Un carnet d’entraînement

… et pleins d’autres choses à découvrir ici.

Des statistiques qui gonflent qui gonflent

Le lancement en version beta a eu lieu fin septembre 2011, depuis cette date nos membres ont enregistré plus de 52 000 entraînements, posté 493536 encouragements, 92109 commentaires, posé plus 772 questions (pour 3843 réponses) et tout ça, alors que le site était encore en version bêta ! Le coeur de Fysiki que sont les programmes d’entraînements n’était pas encore disponible.

Des retours plus que positifs

Nos membres sont résolument heureux d’être sur le site, un aperçu de leur messages vous attend dans la partie presse du site à cette adresse : http://www.fysiki.com/press/

En parlant de presse, France 3 est venu nous rencontrer il y a quelque temps :



Fysiki est un projet très largement soutenu

Projet sélectionné pour le dispositif FRFI de 2012 (fond régional de financement de l’innovation) de la Région Alsace

Membre d’Agisport, fond de dotation sportif Alsacien

Membre du club des entrepreneurs de la CCI de Strasbourg

Lauréat ‘création développement’ du concours National d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes 2011

Lauréat Alsace entreprendre 2011

Lauréat du concours Yago Talents entrepreneurs 2011

Projet sélectionné par l’institut HEC Start-Up pour suivre le programme Challenge+ 2011

Lauréat du concours Défi jeune 2010 organisé par le ministère des sports

Lauréat ‘émergence’ du concours National d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes 2010

Incubation Semia juin 2010, incubateur d’entreprise innovantes en Alsace

Comme un air de mobilité

La suite de l’aventure Fysiki est là :