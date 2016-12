Web-Developer Server Suite

Connaissez vous le logiciel Web-Developper Server Suite ? Cet outil est plus que pratique, j’ai eu l’occasion de l’essayer il y a quelques mois pour tester mes développements (PHP/MySQL/Apache) en local et j’ai été très agréablement surpris. Il s’agît d’un logiciel open-source de type « WAMP » (Windows, Apache, MySQL, PHP) rudement bien fichu qui s’adresse aux débutants comme aux professionnels.

Qu’est ce qu’il a de particulier ce soft ?

Bonne question ! Tout simplement lors de son installation par défaut il comprend : Apache 2.2, MySQL 5, PHP 5.2, un serveur tomcat, PHPMyAdmin… Bref tout ce qu’il faut pour tester ses développements en local. Mais avec un petit plus tout de même, WDSS installe également Joomla, Drupal, WordPress, MediaWiki et phpBB ! Donc pour résumer, avec ce soft plus besoin d’installer chaque application une à une, plus besoin non plus de créer les base de données etc… L’installation, la configuration et le test des différentes applications citées devient un jeu d’enfant !

Comment est ce que ça fonctionne ?

C’est pas très compliqué ! On télécharge, on suit la procédure d’installation et c’est partie mon kiki !

[private] Filou je pense qu’avec ça tu devrai trouver ton bonheur 😉 [/private]