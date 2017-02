Le proverbe dit « L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt », je préfère l’avenir appartient à ceux qui commencent bien leurs journées.

Commencer bien sa journée, c’est se lever de bonne humeur, sans stress en démarrant par des actions positives pour se construire et appréhender le nouveau jour avec le sourire.

Dans une période de rush professionnel, je me suis retrouvé après un marathon de 6 mois un peu à plat. J’avais beaucoup de mal à me lever, mes réveils étaient devenus difficiles et accompagnés d’une sensation de fatigue à l’idée d’attaquer la journée : pas cool ! Trop de travail et surtout trop de stress, vous connaissez tous. Ces vilaines pensées ne m’aidaient pas à bien démarrer la journée et influençaient négativement mon humeur du jour. Commencer ses journées dans ces conditions : il n’y a rien de pire !

Fort de ce déplaisant constat, j’ai décidé de reprendre les choses en main pour donner un nouvel élan à mes matinées et, de fait, au reste de mes journées. Je me suis souvenu de mes démarrages à 5h00 du matin d’il y a quelques années, je me suis rappelé de mes routines et des raisons qui m’avaient poussées à démarrer si tôt.

Après quelques lectures et une période d’introspection, me voilà à nouveau à régler mon réveil plus tôt (l’heure n’a pas d’importance).

En préparant mon nouveau rituel matinal sur Asana (outil de gestion des tâches), je me suis rendu compte que le réveil ne serait pas si difficile le lendemain.

Commencer bien la journée ?

Pour passer une bonne journée, être productif et serein, il faut bien la démarrer. Vos premières actions le matin donnent le La. Pour beaucoup, le matin est synonyme de stress : bataille de « snooze » (perdu d’avance) contre le réveil, rush avec les enfants, bouchons, appréhension du travail, manque de sommeil… Les raisons ne manquent pas.

Est-ce réellement de cette façon que nous voulons vivre ?

En plaçant des choses appréciables à l’aube, en prenant le temps le matin, on en gagne sur le reste de la journée.

Nous l’avons tous constaté, il y a toujours un million de bonnes raisons pour nous empêcher de faire du sport, lire, méditer, faire de la veille, etc. en soirée. Pourtant, ce sont bien souvent des activités qu’on a vraiment envie de faire, elles contribuent à notre bonheur et nous font grandir.

Bien commencer la journée, c’est mettre en place un rituel matinal pour se mettre dans de bonnes conditions pour avancer dès l’aube en profitant d’un moment bien au calme.

Bien commencer la journée = bien se réveiller

Dans ce pays, les gens ne respectent pas le matin. Ils se font réveiller brutalement par un réveil qui rompt leur sommeil d’un coup de hache et ils s’abandonnent aussitôt à une hâte funeste.

Pouvez-vous me dire ce que peut être ensuite une journée qui a débuté par cet acte de violence ? Que peut-il advenir de gens à qui leur réveil administre quotidiennement un petit choc électrique ? Milan Kundera – La valse aux adieux

Se réveiller est souvent quelque chose d’assez brutale, sortir d’un sommeil de plusieurs heures pour être secoué par un horrible « bip bip bip – bip bip bip » n’est vraiment pas fait pour nous donner envie quitter notre duvet.

Commençons déjà par apporter un peu de douceur à nos matins, il existe de nombreuses applications pour smartphone pour avoir un réveil plus léger. Pour ma part, j’ai simplement échangé une triste sonnerie de base dans mon téléphone contre un doux chant d’oiseaux. Chacun son truc (chants des oiseaux, des criquets, la pluie, une musique…), à vous de trouver le votre pour mettre du Zen dans votre réveil.

Pour bien me réveiller, je compte également sur ma routine du matin, tel un enfant la veille de Noël ou avant un départ en vacances, je me suis découvert une énergie surprenante à peine les yeux ouverts. En toute logique, il est bien plus aisé de se lever pour faire quelque chose de plaisant.

Bien commencer la journée = prendre le temps

Bizarrement, c’est quand on est pressé qu’il faut prendre son temps. Alors je prends mon temps… – François Cluzet.

Prendre le temps, c’est important, essentiel même. La course avec les enfants, les réflexions sur le travail ou encore le retard parce qu’on a préféré attendre le dernier moment pour sortir du lit sont autant de mauvaises façons de démarrer au lever du jour. Ne serait-ce pas ce que l’on appelle se lever du pied gauche ? Tous les jours ? !

En se levant ne serait-ce que quelques minutes plus tôt, on s’évite un stress considérable, on peut prendre le temps. Prendre le temps de penser à soi.

Bien commencer la journée = penser à soi pour grandir

Même quand on a la chance d’adorer son job (c’est mon cas), il y a très certainement d’autres activités que l’on apprécie et qui peuvent nous aider à démarrer positivement. Cela ne fera qu’accroitre notre productivité pour le reste de la journée tout en nous motivant à sortir du lit.

Je me suis conçu une routine agréable pour ouvrir les yeux avec le sourire, sans avoir peur d’affronter celui que tout le monde déteste, le réveil. Mon programme matinale à pour objectif de :

Me libérer du stress et des tensions ;

Nourrir mon esprit ;

Me dynamiser pour la journée.

S’il n’y a pas de règle absolue, je pense toutefois que le matin est très propice à 2 activités qui permettent à coup sûr d’améliorer notre bien-être : faire du sport et de la méditation, mens sana in corpore sano (mon sacerdoce).

Bien commencer la journée = se lever plus tôt

De l’heure à laquelle tu te lèves dépend ta journée. – Proverbe Italien.

Vous l’aurez compris, il y a une petite contrainte : pour bien commencer la journée il faut se lever plus tôt. Je ne parle pas d’heure de réveil, c’est une notion bien trop relative. L’idée est plutôt d’avancer l’heure du lever en fonction de la routine que l’on souhaite mettre en place. On avance de quelques minutes pour ne pas être trop speed pour son petit déjeuner, d’une heure ou plus si l’on veut lire, écrire, méditer, faire du sport, etc. A titre d’exemple, pour l’instant je me lève à 6h pour être opérationnel derrière mon écran avant 9h.

Et le sommeil la dedans ?

Se lever plut tôt peut, dans certains cas, signifier dormir moins. Lorsque l’on parle de sommeil, il n’y a pas de règle absolue. Certains disent qu’il faut dormir 8h, d’autres 9h, d’autres encore que nous devons nous coucher avant minuit pour être en forme le lendemain. Il y a presque autant de vérités que de personnes pour les crier. Nous sommes tous différents, rester à l’écoute de son corps est ce qu’il y a de plus important. Si 6h vous suffisent : profitez-en.

En restant raisonnable, je pense que la quantité de sommeil nécessaire à notre bien-être est plus liée à nos croyances (je ne suis pas du matin, il me faut 10h de sommeil) qu’à une réalité universelle. Ne sous-estimez jamais la puissance de l’esprit sur le corps. Et… N’oubliez pas :

“L’excès de sommeil fatigue.” – Homère

Ma routine matinale pour bien commencer ma journée

Par le passé, j’ai pu expérimenter plusieurs choses comme le sport en sortant du lit (idéal pour pouvoir profiter de sa famille le soir et se dynamiser), le boulot en petit déjeunant (pas toujours très gai), la lecture, etc. Aujourd’hui, j’ai composé ma routine matinale avec les choses qui me semblent les plus importantes pour avancer sainement dans la vie et démarrer gaiement mes journées. Concrètement ça donne :

P’tit déj : 10 à 15 minutes.

Des œufs bio et/ou du jus de fruits de saison maison, fuyez les petit déjeuner à la Française (croissants ou pâte à tartiner), c’est du poison (explications ici).

Des œufs bio et/ou du jus de fruits de saison maison, fuyez les petit déjeuner à la Française (croissants ou pâte à tartiner), c’est du poison (explications ici). Méditation : 10 minutes en moyenne.

J’utilise pour cela des applications pour me guider (Calm ou Head Space), parfois rien. Je reparlerai sans doute de méditation dans un prochain article tant j’en constate les bienfaits quotidiennement.

J’utilise pour cela des applications pour me guider (Calm ou Head Space), parfois rien. Je reparlerai sans doute de méditation dans un prochain article tant j’en constate les bienfaits quotidiennement. Veille : 20 minutes.

Je suis très réceptif le matin, c’est ma période idéale pour nourrir mon esprit (90% de veille pro).

Je suis très réceptif le matin, c’est ma période idéale pour nourrir mon esprit (90% de veille pro). Sport : 20 à 90 minutes.

L’homme est fait pour bouger, faites du sport autant que possible, respectez cette merveilleuse machine qu’est votre corps. Ayant un gros background dans le domaine, je conçois moi-même mes programmes : j’alterne entre course à pied et entrainement fonctionnel dans mon salon (comme j’en parlais chez 20minutes).

L’homme est fait pour bouger, faites du sport autant que possible, respectez cette merveilleuse machine qu’est votre corps. Ayant un gros background dans le domaine, je conçois moi-même mes programmes : j’alterne entre course à pied et entrainement fonctionnel dans mon salon (comme j’en parlais chez 20minutes). Stretching : 5 à 10 minutes.

Idéal pour évacuer les dernières tensions, le meilleur moment pour faire du stretching, c’est le matin.



Idéal pour évacuer les dernières tensions, le meilleur moment pour faire du stretching, c’est le matin. Révision de ma liste d’actions du jour : 10 minutes.

En fonction du programme et des envies, la routine change légèrement les week-end.

Rien n’est figé, tout bouge, la vie est mouvement, ma routine évoluera sans doute dans les mois à venir. Toutefois, il y a deux choses qui ne changeront jamais : le sport et la méditation.