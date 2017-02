Comment obtenir gratuitement 901384 visiteurs en moins de 30 jours !

Voici une question que tous les éditeurs de sites se posent au p’tit déjeuner : Comment faire pour obtenir précisément 901384 visiteurs en moins de 30 jours, le tout entièrement gratuitement !

C’est la réponse que je pensais trouver en suivant naïvement une pub trouvée sur un site ! 901384 visiteurs uniques par mois ! Vous imaginez ? J’étais déjà entrain de me prévoir des vacances au soleil !

Certains sites dont je m’occupe, avec un trafic de 50 000 visiteurs par mois, me rapportent entre 500€ et 1000€ mensuellement. Imaginez le résultat avec 901384 visiteurs par mois qui arrivent gratuitement (C.A d’un minimum de 9 000€) ! Evidemment cela dépend de la provenance des visiteurs, mais ne rentrons pas trop dans les détails.

Ma déception fut grande (que je suis naïf) une fois inscrit sur le site, voici ce que l’on m’a proposé :

Un programme d’affiliation (ça fait venir des visiteurs sur un site ?)

Un guide d’affiliation

Un système pour passer des petites annonces

…

et surtout un pack de formation (blog, réseaux sociaux, etc.) pour 97€

97€ pour obtenir 901384 visiteurs sur mon site, ce n’est pas très cher, mais déjà ce n’est plus gratuit 😉

De plus, une fois connecté au site, ce n’est plus 901384 visiteurs par mois que l’on me propose mais seulement 300 000 / an, c’est moins bien, mais c’est encore pas mal. Mais est-ce que ça marche ?

Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés ?

Le proverbe se confirme lorsque l’on visite les sites de l’auteur (ici et là) qui sont, à mon humble avis, assez loin des 901384 visiteurs par mois. Pour nous rassurer, avant le paiement des 97€, il y a des personnes tout à fait sérieuses avec des sites qui ne le sont pas moins qui vous certifient que ça fonctionne. Voici donc quelques exemples de sites de clients satisfaits (donc qui ont obtenus 901384 visiteurs en un mois sur leur site) : http://www.cbpirate.be/, http://droits-de-label-prive.com/, http://www.action-softs.com/Batisseur-de-Listes.html.

Je vous interdis de vous moquer !

Pour conclure

Ce qui me déplait sur ce genre de site, c’est la façon très agressive de vendre aux plus crédules des solutions miracles (en réalité rien de révolutionnaire) pour obtenir quelque chose de quasi impossible. Je ne dis pas non plus que les produits vendus par cette société sont nuls, par contre le message ressemble vraiment à du racolage.

Si quelqu’un a utilisé cette technique à 97€ sur son site et qu’elle a marché, qu’il me fasse signe ! Je lui en proposerai 10 voire 20 fois plus pour l’appliquer à mes sites 😉